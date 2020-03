ULTIM’ORA / Esplode una palazzina, si scava tra i detriti: «Forse c’è un morto»

Dramma nel bergamasco, in una delle zone più colpite dal coronavirus: una palazzina è esplosa a Seriate, un’esplosione che potrebbe essere stata causata da una bombola di gas. Secondo i soccorritori del 118, che sono intervenuti sul posto, ci sarebbe una vittima.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 8.30 – riferisce l’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia – e la sua dinamica è ancora da verificare. Saranno i vigili del fuoco ad accertare la dinamica di quanto accaduto. Intanto si scava tra i detriti per verificare l’eventualità che ci siano morti. Lo scoppio si è verificato in centro a Seriate, accanto alla chiesa parrocchiale e ha sventrato un’abitazione, i cui detriti sono finiti in strada.

fonte leggo.it foto web