ULTIM’ORA / Escursionista ciociaro muore in montagna dopo aver accusato un malore

Un improvviso malore ha colpito un escursionista di 47 anni di Atina mentre si trovava con alcuni amici durante un escursione sul Monte Amaro nel territorio di Opi (AQ) , è accaduto nella mattina di oggi, l’uomo si è accasciato a terra, immediatamente è scattata l’allarme, sono intervenuti i sanitari e una eliambulanza, ma purtroppo per il 47enne non c’è stato nulla da fare, probabilmente ad uccidere l’uomo è statao un infarto che non gli ha lasciato scampo.Una comunità sconvolta quella della Valle di Comino dove l’uomo viveva con la famiglia.

FOTO ARCHIVIO

Correlati