ULTIM’ORA / Esce per una passeggiata: ritrovato morto nei campi

Una città in lutto per la scomparsa di R.V. molto conosciuto ed apprezzato a Monte San Giovanni Campano. L’uomo è stato rinvenuto privo di vita questa mattina nei campi in zona San Marco, con ogni probabilià colto da malore. Il settantenne era uscito ieri pomeriggio per una passeggiata nelle campagne come faceva spesso, purtroppo questa mattina il ritrovamento senza vita di R.V. Sul posto si sono recati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di rito. foto archivio

