ULTIM’ORA / Ennesimo incidente sulla Sora – Forca d’Acero: due centauri in ospedale

Ancora un incidente sulla strada regionale 666 per Forca D’Acero. Dalle prime informazioni un violento impatto tra due moto ed un auto proveniente dalla direzione opposta . Due centauri sono finiti in ospedale ed ancora non e’ dato sapere la gravita’ delle ferite riportate dai due. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

notizia in aggiornamento – foto web

Correlati