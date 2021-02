ULTIM’ORA / Ennesimo incidente mortale sulla superstrada Sora – Ferentino: muore un uomo

Purtroppo ancora sangue sulle strade della Ciociaria, la terza vittima nel giro di pochi giorni. In mattinata ha perso la vita un uomo di Alatri che con la sua auto percorreva la superstrada Sora – Ferentino direzione sud, sul territorio del comune di Alatri, ha perso il controllo della propria auto finendo la corsa in un prato sottostante dopo un volo di diversi metri . Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 l’uomo e’ deceduto sul colpo, sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri . Al momento che scriviamo la persona deceduta non e’ stata ancora identificata.

foto archivio