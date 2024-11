Tragedia nel pomeriggio di oggi in una nota azienda che lavora marmi in via Taverna ad Ausonia, dove un operaio 60enne è stato travolto da una lastra di marmo rimanendo schiacciato. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno fatto del tutto per salvare la vita all’uomo cercando di rianimarlo,ma purtroppo non c’è stato nulla da fare,il 60enne è deceduto.Sul luogo dell’incidente sono giunte anche le forze dell’ordine e il personale dell’Ispettorato del lavoro.

