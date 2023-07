ULTIM’ORA / Dramma nella notte lungo i binari, giovane investito e ucciso da un treno

Tragedia nella notte lungo la linea ferroviaria Cassino-Roma, intorno alla mezzanotte circa un giovane è stato travolto da un treno in transito diretto a sud, è successo in località Ponte Cavallo a Cassino. Sembra che il giovane sia stato visto camminare lungo i binari e che il macchinista non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Ancora non si conosce l’identità della vittima che potrebbe vivere in zona.Sul posto sanitari del 118, vigili del fuoco e Polizia Ferroviaria.

FOTO ARCHIVIO

Correlati