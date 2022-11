Una donna è stata trovata senza vita nella propria abitazione a Ferentino. I familiari non riuscendo a mettermi in contatto con lei si sono allarmati e hanno chiamato le forze dell’ordine che giunti sul posto con l’ausilio dei vigili del fuoco e i sanitari del 118 dopo aver sfondato la porta dell’abitazione hanno trovato la donna, una settantenne senza vita. Probabilmente il decesso è avvenuto per cause naturali e sembra da un paio di giorni. Indagini in corso.

Foto archivio