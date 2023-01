Non rispondeva al telefono e i familiari hanno allertato i soccorsi, i vigili del fuoco sono entrati nell’abitazione dove la donna, di 58anni, viveva in via Celletta a Ceccano e l’hanno trovata senza vita.Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, che sembra essere avvenuto a causa di un malore che gli è stato fatale.Sul posto anche le forze dell’ordine.

Foto archivio