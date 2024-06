E’ stata trovata senza vita nella notte presso un’abitazione in via Baisi nel centro storico a Frosinone, una donna di 55 anni. Sul posto si sono recati i sanitari del 118 ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le cause della morte sono da chiarire, non si esclude nessuna pista. Sarebbe stato il compagno, un 50enne operaio italiano a dare l’allarme.Sulla salma della donna verrà effettuata l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Foto archivio