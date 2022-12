E’ successo questa mattina in pieno centro a Ferentino, una donna di 60 anni e’ stata trovata priva di vita in casa dal marito. L’uomo non riuscendo a contattare la moglie telefonicamente si e’ recato a casa e purtroppo la donna era deceduta. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Dalle prime indiscrezioni sembra che la donna sia deceduta per cause naturali.

foto archivio