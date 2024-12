ULTIM’ORA / Donna precipita dal cavalcavia della Sora-Avezzano: morta sul colpo

Dramma nella mattinata di oggi dove una donna è precipitata dal cavalcavia della superstrada Sora-Avezzano. Il ritrovamento del corpo è stato fatto da un residente della zona che ha avvisato subito i soccorsi, ma purtroppo nulla hanno potuto fare,la donna è morta sul colpo. Al momento che scriviamo non si hanno ulteriori informazioni.L’auto della donna è stata ritrovata sulla superstrada all’altezza del ponte. Il cavalcaia della Sora-Avezzano purtroppo è noto tristemente per un’altra tragedia, dove una donna precipitò sempre dallo stesso cavalcavia.Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine.

