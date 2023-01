Una donna mentre stava percorrendo un tratto di marciapiede in via Enrico De Nicola a Cassino, è caduta cadendo rovinosamente a terra a faccia avanti, rimanendo ferita al volto e alla testa. Sul posto sono intervenuti i sanitari de 118 che hanno trasportato la sfortunata signora all’ospedale Santa Scolastica per le cure del caso.

Foto archivio