ULTIM’ORA / Coronavirus, record dei guariti nel Lazio: 86 nelle ultime 24h. In Ciociaria 3 nuovi casi di positività

Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Oggi registriamo il record dei guariti che sono 86 nelle ultime 24h (totale 1.433) e superano il numero dei nuovi casi giornalieri che sono 83, prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,3%. Da domani sarà completato l’ampliamento della RSA Covid pubblica di Genzano. Nella Asl Roma 1 è attenzionata la situazione dell’Ateneo Salesiano dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nel Lazio dei casi positivi registrati ad oggi il 47% sono over 60 anni. Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (20.334) e coloro che sono entrati in sorveglianza (10.902) oggi di oltre 9 mila unità. I decessi nelle ultime 24h sono 8, mentre i tamponi totali sono circa 125 mila.

***STATISTICHE: nel Lazio dei casi finora confermati: il 23% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 47% è in isolamento domiciliare e il 3% è in terapia intensiva. I guariti sono il 21%. L’età mediana dei casi positivi è 58 anni. Il sesso è ripartito in modo omogeneo: il 48% sono di sesso maschile e il 52% di sesso femminile. I casi positivi sono così distribuiti: il 36,4% è residente a Roma città, il 32,5% nella Provincia, il 9,4% a Frosinone, il 5,1% a Rieti, il 6,3% a Viterbo e l’8,2% a Latina. Il 2,1% proviene da fuori Regione

***La nuova app della Regione ‘LazioDrCovid’ realizzata in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha registrato oltre 91 mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 2.600 medici di famiglia e 330 pediatri di libera scelta collegati. Per quanto riguarda infine i DPI – dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 205.600 mascherine chirurgiche, 40.200 maschere FFP2, 3.190 maschere FFP3, 6.200 camici impermeabili, 1.900 calzari, 43.000 guanti, 3.300 cuffie.

La situazione nelle Asl e A.O:

Asl Roma 1 – 12 nuovi casi positivi. 2 decessi: 2 donne di 78 e di 87 anni con patologie pregresse. 19 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Da oggi operativo il laboratorio H24 per test COVID. Da oggi le USCA-R a lavoro per completare indagine epidemiologica all’Ateneo Salesiano;

Asl Roma 2 – 13 nuovi casi positivi. 2 decessi: una donna di 74 anni e un uomo di 93 anni. 3 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. Hotel Capannelle completato il trasferimento di 8 persone negative nelle strutture di provenienza: situazione sotto controllo;

Asl Roma 3 – 12 nuovi casi positivi di cui 5 in isolamento domiciliare. 10 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio: attenzionata Villa Sandra e RSA San Raffaele Portuense;

Asl Roma 4 – 3 nuovi casi positivi. 70 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Avviata indagine epidemiologica all’Istituto penitenziario. In corso audit su RSA Madonna del Rosario, su RSA Bellosguardo e Santa Maria del Prato;

Asl Roma 5 – 3 nuovo caso positivo in isolamento domiciliare. 4 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Oltre l’85% degli operatori sanitari è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio grazie alle USCA-R;

Asl Roma 6 – 33 nuovi casi positivi di cui 23 riferibili alla clinica Villa dei Pini di Anzio. 62 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Domani ampliamento della RSA Covid pubblica di Genzano. Ospedale dei Castelli ampliato reparto destinato al COVID, 80 posti letto dedicati. Completati i trasferimenti dei pazienti positivi dalla RSA San Raffaele di Montecompatri in altre strutture. Trasferiti 98 dalla struttura RSA San Raffaele di Rocca di Papa. Verranno prorogate le ulteriori misure restrittive al Comune di Rocca di Papa;

Asl di Latina – Non risultano nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 77 anni con precedenti patologie. 108 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio: avviato il secondo monitoraggio nella RSA San Michele;

Asl di Frosinone – 3 nuovi casi positivi. 0 decessi. 9 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl di Viterbo – 1 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 90 anni. 25 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl di Rieti – 3 nuovi casi positivi. 0 decessi. 1 persona uscita dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio;

Policlinico Umberto I – 112 pazienti ricoverati di cui 13 in terapia intensiva. 1 paziente guarito;

Azienda ospedaliera San Camillo – Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 48 ore. Operativo il laboratorio per il test COVID H24;

Azienda sanitaria Sant’Andrea – 4 pazienti guariti;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 48 ore. Operativo il laboratorio per il test COVID H24;

Policlinico Gemelli – 126 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 23 in terapia intensiva. 1 paziente è guarito;

Policlinico Tor Vergata – Deceduta una donna di 91 anni e un uomo di 72 anni, entrambi con patologie pregresse. 1 paziente è guarito;

Ares 118 – Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – 22 pazienti ricoverati al Centro Covid di Palidoro: 6 mamme e 16 bambini. In giornata verrà trasferita 1 bambina dalla terapia intensiva al reparto. 124 pediatri della regione Lazio hanno finora usufruito del consulto a distanza istituito dall’Ospedale con il numero dedicato 06 6859 2088 (attivo tutti i giorni, h24);

Università Campus Bio-Medico – 33 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 11 in terapia intensiva.