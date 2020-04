ULTIM’ORA / Coronavirus, nuovo contagio a Broccostella: ora sono tre i casi positivi

Terzo caso di positivita’ al COVID 19 a Broccostella ha comunicarlo il Sindaco Domenico Urbano. Si tratta di una donna di 47 anni,che si trova ricoverata presso il nosocomio del capoluogo ciociaro per fortuna e’ in buone condizioni salute. Intanto l’ASL ha attivato tutte le procedure previste per risalire a tutti i contatti e quindi degli eventuali soggetti a rischio, disponendo la quarantena a tutte le persone con cui la signora contagiata e’ entrata in contatto.

