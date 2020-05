ULTIM’ORA / Coronavirus: nel Lazio 12 nuovi casi positivi nelle ultime 24h, in Ciociaria nessun caso

Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.Oggi registriamo un dato di 12 casi positivi nelle ultime 24h ai quali si aggiungono 6 recuperi di notifiche e un trend a 0,2%. Il numero dei guariti nelle ultime 24h è cresciuto di 29 unità. Otto nuovi casi a Roma città è uno dei valori più bassi mai registrati. Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine. Dall’inizio della campagna dei test sono stati eseguiti complessivamente 41.798 con una percentuale di sieroprevalenza del 2,4%. Ciò ha contribuito a rilevare 81 casi asintomatici positivi al tampone. Con questa modalità testiamo circa 10 mila persone al giorno.

Apriranno ai privati cittadini alla tariffa regionale per i test di sieroprevalenza (15,23 euro) i laboratori dell’A.O. San Giovanni, dell’A.O. Sant’Andrea e dell’A.O. San Camillo.

I decessi sono stati 5 nelle ultime 24h, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 3.430 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 239 mila. DPI – dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 33.800 mascherine chirurgiche, 28.100 maschere FFP2, 5.100 maschere FFP3, 6.700 calzari, 37.500 guanti.In provincia di Frosinone non si registrano nuovi casi positivi. Deceduto paziente di 70 anni. 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Comunicato stampa