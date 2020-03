ULTIM’ORA / Coronavirus, l’Oms dichiara la pandemia: «Preoccupati da diffusione e gravità»

Non è più epidemia, ma pandemia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia per l’emergenza coronavirus, dopo che negli ultimi giorni il contagio ha coinvolto quasi tutte le nazioni europee, soprattutto l’Italia, ormai il secondo Paese al mondo per numero di casi. Ciò comporterà una modifica anche delle decisioni prese dai singoli Stati.A dare l’annuncio il capo dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing da Ginevra: «Abbiamo valutato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica», le sue parole. «L’Oms ha valutato questa epidemia giorno dopo giorno e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione». «Siamo incoraggiati dalle misure aggressive adottate dall’Italia, speriamo che abbiano effetti nei prossimi giorni», ha aggiunto.

foto e fonte leggo.it

