ULTIM’ORA / Coronavirus, due casi sospetti: uno a Sora e l’altro a Isola del Liri

Si attendono ulteriori accertamenti per due casi sospetti di coronavirus per una persona di Sora ed una di Isola del Liri. Per quanto riguarda l’accertamento di una donna sorana di 68 anni sono stati effettuati i tamponi e si attendono i risultati degli stessi.La donna attualmente si trova ricoverata presso l’ospedale Spaziani del capoluogo ciociaro e potrebbe essere trasferita allo Spallanzi di Roma. Per la persona di Isola del Liri che ha sintomi sospetti da coronavirus, si tratterebbe di un uomo venuto a contatto con persone rientrate dal nord dopo una vacanza. Si attendono i risultati dei tamponi per verificare la positività o meno al coronavirus.

