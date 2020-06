ULTIM’ORA / Coronavirus, altri 66 morti. Risalgono casi e terapie intensive

Altri 66 morti in Italia per coronavirus. Le vittime salgono a 34.514 dall’inizio dell’emergenza, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 238.159 con un incremento rispetto a ieri di 333 nuovi casi. Il 64% dei nuovi contagi è in Lombardia, 4 le regioni a zero contagi. Si tratta di Basilicata, Molise, Valle d’Aosta e Umbria. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 180.544, con un incremento di 1.089 persone rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 58.154 tamponi.La Protezione Civile comunica che la Regione Abruzzo ha effettuato un ricalcolo dei casi totali, sottraendo due errati positivo. Il numero totale di attualmente positivi è di 23.101, con una decrescita di 824 assistiti rispetto a ieri.

adnkronos