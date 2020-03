Coronavirus, tutta l’Italia diventa “zona protetta”. «Misure ancora più stringenti per tutto il territorio. Quello che valeva per Lombardia e 14 province, varrà da domani mattina per tutta Italia». L’annuncio clamoroso è arrivato in serata dal premier Giuseppe Conte. Stop anche a tutte le manifestazioni sportive, compresa la serie A. Valida anche in questo caso l’autocertificazione per dimostrare di poter uscire per un valido motivo.

Foto generica web

Correlati