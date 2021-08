ULTIM’ORA / Comunali Sora, la dott.ssa Floriana De Donatis abbandona il centrodestra

Era nell’aria l’ uscita della dottoressa Floriana De Donatis, già consigliere delegato all’istruzione, dalla coalizione che appoggia il candidato sindaco del centrodestra il dottor Giuseppe Ruggeri. Il tutto è successo questa sera con un messaggio su WhatsApp sul gruppo della coalizione del cdx, indirizzato al coordinatore del polo civico,ai coordinatori della coalizione e in primis al candidato sindaco Giuseppe Ruggeri. La dottoressa Floriana De Donatis dichiara che dopo un’attenta valutazione, sia per motivi politici e sia personali, non è più interessata a continuare il progetto del centrodestra finalizzato alle imminenti elezioni amministrative, augurando a ogni singolo candidato il miglior risultato e un buon lavoro.

