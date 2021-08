ULTIM’ORA / Comunali Sora, il Gruppo Lega si autosospende: “Mai ascoltati dal partito”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Gruppo Lega Sora.

Comunichiamo che, viste le incongruenze e inadeguatezze esternate già nella missiva riservata del 16/08/2021 in riferimento al progetto di centrodestra per le prossime elezioni amministrative, che vede candidato a sindaco il Dott. Giuseppe Ruggeri, Il Gruppo Lega Sora si autosospende come direttivo cittadino, poiché mai ascoltati dal partito, il quale ha dato più adito e importanza alle istanze di altri partiti e loro registi, consapevoli delle nostre valide ragioni. Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Il Direttivo

Correlati