ULTIM’ORA / Comunali Frosinone, si va al ballottaggio: Mastrangeli e Marzi

Nel capoluogo ciociaro si va al ballottaggio con Riccardo Mastrangeli e Domenico Marzi. Tutto è rimandato per l’elezione del sindaco al 26 giugno, data del secondo turno, il centrodestra per una manciata di voti non ha eletto il dott. Mastrangeli sindaco di Frosinone,mentre dall’altra parte si grida alla vittoria,ma tra i due candidati ci sono ben dieci punti di distacco in favore del dott. Riccardo Mastrangeli.Adesso la palla passa agli accordi politici velati e non, è importante per entrambi cercare di imbarcare altre formazioni politiche per poter vincere il secondo turno.

