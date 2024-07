ULTIM ‘ORA / Colto da un malore fatale mentre era alla guida della propria auto: muore un 55enne

Veroli – Un 55enne mentre era alla guida della sua autovettura colto da un malore fatale ha perso il controllo del mezzo ed e’ deceduto sul colpo imtorno alle ore 19 di questa sera a Colleberardi frazione di Veroli. Inutili i soccorsi dell’ARES 118 giunti tempestivamente sul posto che hanno fatto del tutto per rianimare l’uomo ma ogni tentativo purtroppo e’ stato vano. La causa del decesso con ogni probabilita e’ da attribuirsi ad un arresto cardiocircolatorio. Sul luogo della tragedia si sono recati oltre ai sanitari del 118 le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco per recuperare l’auto incidentata e la messa in sicurezza della zona.

Foto archivio