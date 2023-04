Grave incidente nei pressi di un’abitazione ad Alatri in località San Marino,dove un 50enne è rimasto ferito durante alcuni lavori, sembra che una pesante trave l’abbia colpito al volto riportando traumi facciali . L’uomo è stato elitrasportato in un nosocomio romano, ma per fortuna sembra non essere in pericolo di vita.

Foto archivio