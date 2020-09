ULTIM’ORA / Colleferro – Paliano, rissa tra giovani: muore un 21enne

Nella notte una rissa in pieno centro si è trasformata in una tragedia, un giovane di 21 anni, residente a Paliano dopo una violenta lite con dei suoi coetanei,è rimasto a terra in una pozza di sangue, inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118, il ragazzo era già deceduto. Le forze dell’ordine stanno indagando per risalire agli aggressori del giovane.

In aggiornamento

Red.

Correlati