ULTIM’ORA / Ciclista perde la vita sulla Sora-Pescasseroli

Doveva essere una tranquilla gita in bici tra amici, purtroppo si è trasformata in tragedia. Ci troviamo sulla Sora-Pescasseroli, una via molto battuta da ciclisti e centauri, che già in passato è stata scenario di eventi tragici e nefasti. Ad aggiungere il proprio nome, su questa macabra lista, oggi è toccato a Franco Imola, 62 anni di Pofi. L’ uomo procedeva in discesa, nel tratto di strada compreso tra i comuni di Alvito e San Donato. Dopo aver urtato un camper, che transitava nel verso opposto, l’ uomo è caduto violentemente a terra. Subito intervenuti i soccorsi, che predisponevano l’ intervento di un un’eliambulanza. Purtroppo per l’ uomo non vi è stato nulla da fare, decedeva poco dopo per i gravi traumi riportati.

