Una parte di via Aldo Moro e’ chiusa al traffico per la presenza di olio sull’asfalto.La chiusura momentanea e’ dovuta alla notevole quantita’ di olio presente sul manto stradale . Le forze dell’ordine per evitare sinistri hanno chiuso il tratto stradale che va dal Parco Matusa fino all’Oviesse. Notevoli i disagi per gli automobilisti in transito visto l’ora di punta.

redazione