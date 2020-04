ULTIM’ORA / Ceccano (FR) – Giovane donna finisce con l’auto nella scarpata: elitrasportata

Una giovane donna mentre era alla guida della sua auto in via Aldo Moro a Ceccano, ha perso il controllo del veicolo finendo in una scarpata.L’incidente avvenuto poco fa sembra che sia dovuto al fatto che la ragazza indossava la mascherina per proteggersi dal Covid 19 e si sarebbero appannati gli occhiali che indossava, tanto da non riuscire più a vedere e ha perso il controllo dell’auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. La giovane ha riportato fratture multiple ed è stato necessario l’intervento di una eliambulanza.Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Red.

foto archivio