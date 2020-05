ULTIM’ORA / Ceccano (FR) – E’ Marcello Pisa l’uomo trovato cadavere nel carrello

L’uomo ritrovato senza vita in un carrello della spesa nel quartiere Di Vittorio nei pressi di un supermercato a Ceccano, intorno alle ore 12.30 circa, è Marcello Pizza 50enne di Vallecorsa. L’identità della vittima è stata resa nota poco fa . L’uomo con precedenti penali, sembra che sia morto in un altro luogo e non dove è stato ritrovato da un passante che vedendo il carrello pieno di coperte, ha visto del sangue che colava ed ha avvertito immediatamente le forze dell’ordine che hanno fatto la terribile scoperta.Non si esclude nessuna pista.

