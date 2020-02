Nel pomeriggio di oggi in 55enne mentre stava sul tetto per sistemare delle tegole spostate a causa del maltempo, l’uomo ha perso l’equilibrio cadendo a terra dopo un volo di circa 4 metri. L’infortunio è avvenuto in zona Collepece a Castro dei Volsci. L’uomo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 che viste le gravi ferite riportate, hanno chiesto l’ausilio di una eliambulanza dove è stato trasportato in un nosocomio romano .

