ULTIM’ORA / Castelliri, violento schianto tra due auto: si temono feriti gravi

Castelliri – Violento schianto tra due auto all’uscita della superstrada Ferentino – Sora nel comune di Castelliri. Dalle prime informazioni sembra che due auto si sono scontrate violentemente. Nell’ impatto un’auto e’ andata distrutta. I sanitari del 118 sono al lavoro oltre alle forze dell’ordine. Si temono feriti gravi.

Aggiornamento

Dai primi rilievi delle forze dell’ordine sembra che una ragazza sia rimasta ferita in modo grave ma non in pericolo di vita. L’impatto tra i due veicoli e’ avvenuto proprio all’uscita della superstrada Ferentino – Sora.