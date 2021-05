È stato trovato poco fa senza vita nel suo terreno in località Castagneto a Castelliri, sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’uomo L.G. di 73 anni era molto conosciuto in sull’accaduto indagano i carabinieri di Isola del Liri.

Foto archivio