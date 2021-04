Un uomo di 55 anni mentre era alla guida del trattor e, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, il mezzo si è ribaltato. Il grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi in località Collasturo, l’uomo sposato e padre di due figli purtroppo è morto schiacciato dal suo trattore.Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 che giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso del 55enne. L’uomo molto conosciuto ha lasciato tutti nello sconforto.

Foto archivio