ULTIM’ORA / Castelliri – Incidente stradale, violento impatto tra due auto: ci sono feriti

Violento schianto tra due auto lungo la via Maria a Castelliri. Sul posto del sinistro si sono recati i militi della stazione di Isola del Liri e i sanitari del 118. Quando sciviamo, non e’ ancora chiara la dinamica dell’incidente e le condizioni di salute degli occupanti delle auto. Dalle prime informazioni sembra che le persone coinvolte siano tre.

notizia in aggiornamento – foto archivio

Correlati