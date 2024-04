ULTIM’ORA / Castelliri, grave incidente domestico: uomo elitrasportato in codice rosso

Un grave incidente domestico è avvenuto questa mattina a Castelliri. Un uomo di 75 anni mentre svolgeva dei lavoretti nei giardini dell’abitazione, è precipitato al suolo per diversi metri. L’uomo è stato immeditatamente soccorso dai sanitari del 118 che hanno chiesto l’ausilio di una eliambulanza che è atterrata in un campo vicino trasportandolo in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma.

FOTO ARCHIVIO

Correlati