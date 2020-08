ULTIM’ORA / Castelliri (FR) – Rientra dalle vacanze, positivo al Coronavirus

L’amministrazione comunale di Castelliri in un post su Facebook informa i propri cittadini di un caso positivo al rientro dalle vacanze. Pubblichiamo integralmente la nota.

“Gli ultimi dati nazionali, regionali e provinciali vedono un progressivo e significativo aumento dei contagi.

Apprendiamo da fonti ufficiali che abbiamo, anche nel nostro comune, un caso di cittadino risultato positivo al rientro dalle vacanze. E’ asintomatico, sta bene ed in isolamento.

Invitiamo tutti voi, ancora una volta, a rispettare le regole previste dai decreti e circolari, in particolare è necessario il distanziamento, l’utilizzo della mascherina, l’igienizzazione frequente delle mani e l’esame del tampone per chi dovesse rientrare dalle zone a rischio. Non si può minimamente abbassare la guardia, come ci dimostrano i numerosi casi esplosi negli ultimi giorni.

Dobbiamo fare tutti la nostra parte altrimenti rischiamo seriamente di ripiombare nella fase più acuta del contagio con tutte le ovvie negative conseguenze.”

