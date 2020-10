ULTIM’ORA / Castelliri (FR) – In isolamento domiciliare fiduciario due classi della scuola primaria

Riportiamo la nota pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Castelliri.

“Buonasera informiamo che nel pomeriggio di oggi la ASL ha provveduto a mettere in isolamento domiciliare fiduciario due classi della scuola primaria. Tutto ciò a titolo precauzionale, in attesa dell’esito dei tamponi che i ragazzi saranno chiamati a fare. Nel frattempo la scuola rimarrà aperta a tutti coloro che non sono interessati. Stiamo seguendo il protocollo previsto dalla legge, in stretta collaborazione tra Sindaco, ASL e Dirigente scolastica. In questo momento è in corso la sanificazione nell’edificio.”

