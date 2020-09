ULTIM’ORA / Castelliri (FR) – Coronavirus, un nuovo caso positivo

In un post su Facebook l’amministrazione comunale di Castelliri ha comunicato ai cittadini quanto segue:

“Riceviamo notizia ufficiale di un nuovo caso di coronavirus nel nostro paese. La persona è in carico presso le strutture competenti che hanno già avviato tutte le procedure idonee al contenimento della diffusione del virus. Rinnoviamo l’invito alla cittadinanza ad attuare tutte le norme igienico sanitarie vigenti, l’uso della mascherina in tutti i luoghi pubblici, dopo le 18 anche all’aperto, il distanziamento sociale e l’igiene personale. Grazie per la collaborazione.”

