ULTIM’ORA / Castelliri (FR) – Coronavirus, nuovo caso positivo

L’amministrazione comunale di Castelliri in una nota sulla pagina Facebook, comunica che c’è un nuovo caso positivo al Coronavirus. Riportiamo di seguito la nota integrale.

“Riceviamo notizia ufficiale di un nuovo caso di coronavirus nel nostro paese. La persona sta bene ed è già in isolamento domiciliare. Rinnoviamo l’invito alla cittadinanza, purtroppo in qualche caso disatteso, ad attuare tutte le norme igienico sanitarie vigenti, l’uso della mascherina, il distanziamento sociale e l’igiene personale. Invitiamo tutte le attività commerciali ad alzare la guardia nel rispettare e far rispettare le norme. La prossima settimana verranno intensificati i controlli. Grazie per la collaborazione.”

Foto archivio

Correlati