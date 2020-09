ULTIM’ORA / Castelliri (FR) – Coronavirus, nuovo caso positivo

In una nota sulla pagina Facebbok del comune di Castelliri – Amministrazione comunale, si comunica che la Asl ha informato il comune di un nuovo caso positivo di coronavirus e che il paziente si trova ricoverato in struttura ospedaliera.Riportiamo di seguito per intero la nota:

“Riceviamo notizia ufficiale dalla ASL di un nuovo caso accertato di infezione da coronavirus nel nostro comune. Il paziente si trova ricoverato in struttura ospedaliera. Auguriamo una pronta guarigione”

