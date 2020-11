ULTIM’ORA / Castelliri (FR) – Coronavirus: nuovi contagi, ad oggi 14 i casi positivi totali

Riportiamo la nota pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Castelliri.

‼️ AGGIORNAMENTO COVID-19 ‼️

Nell’ultimo comunicato la Asl ci informa di nuovi casi di positività al Covid

-19. Pertanto, il totale attuale nel nostro Comune sale a 14.

Ricordiamo ancora, che potrebbero esserci casi di positività accertate con tamponi effettuati privatamente e non ancora tracciati da ASL quindi non compresi nel numero totale.

Raccomandiamo in questi casi di seguire comunque in autonomia tutte le procedure previste in caso di positività al virus.

