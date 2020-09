ULTIM’ORA / Castelliri (FR) – Coronavirus, due nuovi casi positivi

Nella pagina Facebook del Comune di Castelliri, si comunica che oggi ci sono due nuovi casi positivi di coronavirus. Riportiamo per intero la nota pubblicata:

“La correttezza e trasparenza nei confronti dei cittadini ci portano a comunicarvi che oggi ci sono due nuovi casi positivi nel nostro comune. Sono asintomatici in carico alla ASL che provvederà ad avvisare le persone che sono entrate in contatto con loro. Ad oggi i casi positivi accertati sono nove. Manteniamo alta la guardia continuando ad avere i comportamenti idonei alla prevenzione del virus.”

Correlati