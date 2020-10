ULTIM’ORA / Castelliri (FR) – Coronavirus, 7 nuovi casi. Il sindaco chiede collaborazione a tutti nel rispettare le regole

Riportiamo la nota pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Castelliri.

‼️‼️AGGIORNAMENTO Covid-19‼️‼️

Riceviamo comunicazione ufficiale dalla ASL di sette nuovi casi di positività al Coronavirus nel nostro Comune. Il bilancio di casi attualmente positivi sale a dieci seguendo il trend nazionale decisamente negativo. Mai come in questo momento è necessaria la collaborazione da parte di tutti: istituzioni, cittadini e commercianti devono collaborare nel rispettare e far rispettare le regole per arginare questo nemico invisibile.

