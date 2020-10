ULTIM’ORA / Castelliri (FR) – Coronavirus, 2 nuovi casi positivi

AGGIORNAMENTO COVID-19

Nell’ultimo comunicato la Asl ci informa di due nuovi casi di positività a fronte di una guarigione. Pertanto, il totale attuale di positivi al COVID-19 nel nostro Comune sale a undici.

Non escludiamo, tuttavia, che potrebbero esserci casi di positività accertati con tamponi effettuati privatamente e non ancora tracciati da ASL.

Raccomandiamo in questi casi di seguire in autonomia tutte le procedure previste in caso di positività, soprattutto un attento isolamento domiciliare.

Ricordiamo, infine, che per le famiglie con positività al Covid-19 la raccolta differenziata viene sospesa per tutto il periodo di convalescenza. È possibile conferire i rifiuti in un unica soluzione (indifferenziato) il martedì in doppio sacco sigillato con nastro adesivo o elastico.

Grazie per la collaborazione.

Riportiamo la nota pubblicata sull pagina facebook del Comune di Castelliri.