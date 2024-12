Gravissimo incidente in A1 poco dopo le ore 12 di oggi sul tratto autostradale tra Cassino e San Vittore direzione sud. Un’auto si e’ ribaltata piu’ volte e a rimanere feriti gravemente una coppia lui di 60 anni lei 56, la coppia era diretta in provincia di Salerno.Il sinistro per fortuna non ha coinvolto altri mezzi. Sul posto i sanitari del 118 i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Cassino. I feriti sono stati trasferiti presso il nosocomio della Città Martire. Foto archivio

Correlati