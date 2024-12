ULTIM’ORA / Cassino – Giovane operaio precipita nel vuoto: muore sul colpo

E’ successo poco dopo le 13.30 di oggi. Un operaio di 32 anni A.M. residente a San Vittore del Lazio mentre si trovava a lavoro avrebbe detto ai colleghi di andare a fare una pausa senza fare ritorno . Infatti i colleghi insospettiti di questa assenza prolungata sono andati a cercarlo e da qui purtroppo la tragedia era gia’ avvenuta il giovane e’ precipitato da una scala esterna ed e’ morto sul colpo. E’ stato dato immediatamente l’allarme sul posto in via Casilina sud, la Polizia di Stato il personale sanitario del 118 ma purtroppo non hanno potuto far nulla il giovane era deceduto. La dinamica dell’accaduto e’ al vaglio delle forze dell’ordine che non escludono nessuna ipotesi.

