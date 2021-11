Tragedia in via Pascoli a Cassino intorno alle 12.30, una giovane donna di 36 anni è precipitata dal terzo piano del balcone della propria abitazione. L’impatto sull’asfalto è stato violentissimo, la donna è deceduta sul colpo.Immediato l’intervento dei sanitari del 118, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto si sono recate le forze dell’ordine.

