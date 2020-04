Un uomo di 43 anni sabato scorso ha tentato di togliersi la vita e la madre e i carabinieri eano riusciti a salvarlo in extremis. L’uomo dimesso dall’ospedale, questa mattina ha tentato nuovamente il suicidio lanciandosi dal balcone di casa. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita,ma dalle prime informazioni avrebbe riportato diverse fratture. L’uomo si trova ricoverato presso l’ospedale Santa Scolastica di Cassino.

foto archivio