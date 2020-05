Stava passeggiando con il figlio lungo la strada per Montecassino, quando improvvisamente ha accusato un malore accasciandosi a terra. Il giovane ha allertato i sanitari del 118 che tempestivamente si sono recati sul posto, purtroppo per l’uomo un 58enne stimato professionista della città martire, non c’e’ stato nulla da fare. La tragedia e’ avvenuta intorno alle ore 9 di questa mattina e in pochi minuti la notizia si e’ sparsa in citta’ lasciando tutti nello sconforto.

redazione